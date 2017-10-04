Глава ФСБ заявил, что хакеры могут устроить экологическую катастрофу

Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников заявил, что террористы создают подразделения из хакеров, которые способны вызвать экологические катастрофы при помощи техногенных аварий.
— По имеющимся данным, террористы расширяют свои связи в хакерском сообществе, организуют собственные "киберподразделения", — отметил он на XVI совещании руководителей спецслужб в Краснодаре. — Технический уровень и изощрённость их кибератак постоянно растут.
По мнению Бортникова, угроза мировому сообществу от таких кибератак становится всё более реальной.
— Оцениваем высокую вероятность того, что международные террористические организации перенацелят вектор кибератак с государственных информресурсов на объекты жизненно важной и критической инфраструктуры с целью спровоцировать техногенные аварии и экологические катастрофы, — сказал Бортников.
Он также отметил, что ИГИЛ* намерено создать новую всемирную террористическую сеть.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда
- Популярные
- По времени