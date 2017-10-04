"Убирайтесь вон!" Хулиганы изрисовали здание украинского консульства в Польше

На стене дипломатического учреждения неизвестные оставили надписи, призывающие представителей официального Киева покинуть страну.

Инцидент произошёл в польском городе Жешув. Хулиганы исписали здание украинского консульства призывами "убраться прочь". Рядом с украинским гербом неизвестные изобразили виселицу и свастику, а внизу подписали: "Украина — это ОУН-УПА*".

Как заявил в интервью изданию "Укринформ" представитель городской полиции Жешува Адам Шелёнг, никто из подозреваемых пока не задержан.

— Проведён осмотр места происшествия, устанавливаются свидетели, сейчас постараемся выявить злоумышленников, — уточнил он.

Отметим, отношения двух стран испортились из-за политики по героизации УПА, которая проводится официальным Киевом. Глава МИД Польши ранее заявлял, что Украина "не войдёт в Европу вместе с Бандерой". По словам Витольда Ващиковского, процессу евроинтеграции Киева мешает "спорная трактовка исторических фактов", в связи с чем Варшава готова воспользоваться правом вето на голосовании по вопросу вступления Украины в Евросоюз.

* Организация запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.