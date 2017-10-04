Во Франции сенатор нашла сходство у нашествия мигрантов и нацистской оккупации

Политик в соцсети сравнила фотографии двух этих событий, однако быстро удалила это сравнение.

Сенатор из департамента Вар Клодин Кауфманн, которая представляет в верхней палате французского парламента "Национальный фронт", у себя на странице в "Фейсбуке" сравнила нашествие мигрантов и нацистскую оккупацию. Об этом сообщили в BFM TV.

Политик разместила два фото. На одном изображены мигранты в Париже, а на втором — Адольф Гитлер на обложке книги "Оккупированная Франция, 1940–1944". Там фюрер идёт на фоне дворца Трокадеро и Эйфелевой башни.

— Если изображение на первой не является оккупацией, объясните мне, что это такое? — подписала фотографии Клодин Кауфманн.

Сенатор добавила, что никто не предпринимает действий по борьбе с вторжением. Пользователи соцсети возмутились публикацией. Разгорелся скандал, и запись пришлось удалить.

BFM TV привёл слова неназванного высокопоставленного функционера из партии "Национальный фронт", который признал, что "Клодин Кауфманн плохо начинает свою работу сенатором".

— Мы надеемся, что она вернётся на правильный путь. Если этого не произойдёт, мы, вероятно, сделаем ряд выводов, — добавил он.