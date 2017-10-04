Полицейский принял актёра за грабителя и открыл огонь — видео

Ранее сообщалось, что патрульные чуть не застрелили Джима Даффа во время съёмок сцены ограбления.

Нагрудный видеорегистратор стража порядка зафиксировал момент задержания актёра, которого американский полицейский принял за грабителя, во время съёмок фильма. Кадры разместило издание ABC News в "Твиттере".

Bodycam video shows Indiana police officer fire shot at actor he thought was robbing business. "We're doing a movie" https://t.co/fZWPEuhvU6 pic.twitter.com/Id8gT4f5ab — ABC News (@ABC) 4 октября 2017 г.

Ранее сообщалось, что в актёра Джима Даффа выстрелил патрульный во время съёмок сцены фильма. Представители правоохранительных органов, приехавшие к бару после сообщения об ограблении, увидели человека в маске с пистолетом и приняли его за преступника. На кадрах видно, что Дафф сначала проигнорировал приказ полицейских. В результате чего один из патрульных выстрелил в "грабителя", но промахнулся.

Актёр бросил пистолет, снял маску и лёг на землю, после чего объяснил происходящее. В результате инцидента никто не пострадал. Причиной происшествия явилось то, что компания не предупредила власти о планирующихся съёмках.