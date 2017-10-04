Полицейский принял актёра за грабителя и открыл огонь — видео

Нагрудный видеорегистратор стража порядка зафиксировал момент задержания актёра, которого американский полицейский принял за грабителя, во время съёмок фильма. Кадры разместило издание ABC News в "Твиттере".
Bodycam video shows Indiana police officer fire shot at actor he thought was robbing business. "We're doing a movie" https://t.co/fZWPEuhvU6 pic.twitter.com/Id8gT4f5ab— ABC News (@ABC) 4 октября 2017 г.
Ранее сообщалось, что в актёра Джима Даффа выстрелил патрульный во время съёмок сцены фильма. Представители правоохранительных органов, приехавшие к бару после сообщения об ограблении, увидели человека в маске с пистолетом и приняли его за преступника. На кадрах видно, что Дафф сначала проигнорировал приказ полицейских. В результате чего один из патрульных выстрелил в "грабителя", но промахнулся.
Актёр бросил пистолет, снял маску и лёг на землю, после чего объяснил происходящее. В результате инцидента никто не пострадал. Причиной происшествия явилось то, что компания не предупредила власти о планирующихся съёмках.
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