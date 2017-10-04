Белорусского студента заподозрили в убийстве 12 фазанов в парке Горького

Возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Молодого человека обязали не покидать Москву на время следствия.

Студент из Белоруссии задержан в Москве по подозрению в хищении и убийстве 12 фазанов из парка Горького. Речь идёт о молодом человеке, который учится в Институте кино и телевидения.

В пресс-службе парка рассказали, что ущерб оценивается в 93 тысячи. Из-за произошедшего в вольере для птиц усилят меры безопасности.

— Зоологи парка сейчас разбираются с ситуацией и решают, будут ли новые птицы закуплены или разведены самостоятельно, — отметили в администрации парка.

Что касается задержанного, то он был отпущен под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными.