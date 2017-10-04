Опубликованы фото из номера стрелка, убившего 59 человек в Лас-Вегасе

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Опубликованы фото из номера стрелка, убившего 59 человек в Лас-Вегасе

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По данным Daily Mail, в комнате обнаружили записку, однако о её содержании пока ничего не известно.

В Сети появились фотографии из гостиничного номера стрелка из Лас-Вегаса Стивена Пэддока, который убил 59 человек. Об этом пишет Daily Mail.

На фотографиях запечатлены взломанная дверь в гостиничный номер и тело стрелка, который после преступления покончил с собой. Также на кадрах видно оружие — несколько винтовок — и разбросанные по всей комнате гильзы.

По данным Daily Mail, в номере стрелка обнаружили записку, однако о её содержании пока ничего не известно.

Напомним, Стивен Пэддок открыл стрельбу из окна своего номера в Лас-Вегасе вечером 1 октября. После расстрела 59 человек он покончил с собой. Это преступление признано самым кровавым в США из числа подобных.

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