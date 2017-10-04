У Николая Караченцова нашли опухоль лёгкого

Народному артисту провели биопсию ткани и отправили образец на исследование. Пока не известно, является ли это новообразование злокачественным.

У известного российского актёра Николая Караченцова нашли опухоль в левом лёгком. Об этом сообщает паблик Mash.

По предварительным данным, врачи заподозрили неладное после того, как народный артист поступил к ним с лёгочным кровотечением. Компьютерная томография показала у актёра наличие новообразования. Караченцову провели биопсию ткани и отправили образец на исследование.

— Пока нет данных, что это образование злокачественное , — сообщила жена актёра Людмила Поргина. — Ждём результатов.

18 сентября сообщалось, что Караченцов доставлен в НИИ имени Склифосовского из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Актёра поместили в отделение нейрохирургии и назначили экстренное обследование головного мозга.

72-летний народный артист до сих пор восстанавливается после серьёзного ДТП, которое произошло ещё в 2005 году. В той аварии Караченцов получил множественные травмы и даже впал в кому.

Николай Караченцов — народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии, академик Российской академии кинематографических искусств "Ника". Широко известен по ролям в фильмах "Белые росы", "Человек с бульвара Капуцинов", "Старший сын", "Юнона и Авось", "Остров сокровищ" и "Батальоны просят огня".

Лайф желает Николаю Петровичу скорейшего выздоровления.