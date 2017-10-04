"Начали молиться". Резкое пике "боинга" заставило пассажиров прощаться с жизнью

По воспоминаниям пассажиров, самолёт просто начал падать. Как потом выяснилось, случился резкий рывок штурвала.

Самолёт авиакомпании "ЮТэйр", выполнявший рейс Рига — Москва, ушёл в глубокое пике во время полёта. Инцидент произошёл 1 октября, на борту "боинга" находилось более 100 пассажиров, сообщает паблик Mash.

— Случился резкий рывок штурвала на пикирование, — доложил пилот диспетчерам.

При этом автопилот продолжал функционировать. По данным издания, произошли технический глюк и ошибка навигации. К счастью, "боинг" вышел из пике и успешно приземлился в аэропорту Внуково.

Своими страшными воспоминаниями о произошедшем поделились пассажиры авиарейса. По их словам, всё произошло очень быстро, но многие из них уже успели попрощаться с жизнью.

— Мы сначала даже не поняли, что случилось, — рассказала одна из пассажирок. — Самолёт ни с того ни с сего начал падать. Весь салон в буквальном смысле слова начал молиться. Это было очень страшно.