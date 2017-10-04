Об этом глава государства сказал на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".

Президент РФ Владимир Путин назвал очевидным вред санкций для мировой экономики. Об этом он сказал на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".

— Сегодня возможности и объективные проблемы в сфере энергетики таковы, что движение вперёд возможно только вместе, объединяя наши усилия. Мы выступаем, чтобы сообща устранять препятствия, которые мешают экономическому росту стран, прежде всего развивающихся государств, которые нуждаются в доступной энергии, — сказал он.

При этом глава государства отметил, что иногда вводятся односторонние санкции.

— Негативный эффект подобных шагов очевиден для всей мировой экономики. Это в первую очередь бьёт по потребителям, — заключил российский лидер.