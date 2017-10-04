Президент РФ Владимир Путин назвал очевидным вред санкций для мировой экономики. Об этом он сказал на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".
— Сегодня возможности и объективные проблемы в сфере энергетики таковы, что движение вперёд возможно только вместе, объединяя наши усилия. Мы выступаем, чтобы сообща устранять препятствия, которые мешают экономическому росту стран, прежде всего развивающихся государств, которые нуждаются в доступной энергии, — сказал он.
При этом глава государства отметил, что иногда вводятся односторонние санкции.
— Негативный эффект подобных шагов очевиден для всей мировой экономики. Это в первую очередь бьёт по потребителям, — заключил российский лидер.
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