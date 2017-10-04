Путин подтвердил намерение России не вступать в ОПЕК

Об этом глава государства сказал сегодня на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".

Президент РФ Владимир Путин подтвердил намерение не вступать в ОПЕК. Об этом он сказал сегодня на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".

— Будем ли мы продлевать эти договорённости или нет, будет зависеть от того, как будет складываться ситуация на мировом рынке, в принципе я такого не исключаю, — подчеркнул глава государства.

При этом Путин отметил, что исходить нужно будет из реалий, которые сложатся в следующем году.

Ранее в ходе заседания Путин назвал очевидным вред санкций для мировой экономики.