Британские истребители сопроводили "заминированный" пассажирский самолёт

Лайнеру, летевшему из литовского Каунаса в Лондон, указали идти на посадку в ближайшем городе.

Два британских истребителя Typhoon поднялись в воздух, чтобы сопроводить самолёт компании Ryanair до лондонского аэропорта Станстед. Об инциденте сообщает Reuters.

Такие меры были приняты из-за сообщения о бомбе на борту лайнера. Boeing 737-800 направлялся в лондонский аэропорт Лутон из литовского Каунаса.

— RAF подтверждает то, что истребители Typhoon были подняты по тревоге сегодня утром с авиабазы Coningsby для перехвата гражданского воздушного судна. Лайнер был благополучно эскортирован в аэропорт Станстед, — сообщили в Королевских военно-воздушных силах.

Там отметили, что когда истребители переходили на сверхзвуковую скорость, жители близлежащих населённых пунктов испугались звука взрывов и начали звонить спасателям.

В полиции Эссекса сообщили, что пассажиры лайнера благополучно его покинули. Они были направлены в здание аэропорта в сопровождении вооружённых людей, а их багаж проверяли с помощью полицейских собак.

По словам главного инспектора Ричарда Филлибрауна, на борту не нашли ничего подозрительного. Он же уточнил, что всех пассажиров планируют доставить в аэропорт Лутон.

В июле сообщалось, что самолёт британских ВВС сопроводил российские Ту-22 над Чёрным морем.