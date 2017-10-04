Правительство Челябинской области эвакуировано после звонков о "минировании"

Сегодня в Челябинске было "заминировано" несколько зданий. Полиция устанавливает личности звонивших.

Сотрудники правительства Челябинской области были вынуждены покинуть рабочие места из-за анонимного сообщения о минировании здания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

— Сегодня, около 13:10 местного времени (11:10 мск), нас эвакуировали после сообщения о минировании, — сообщил собеседник агентства.

Сейчас у здания работают сотрудники правоохранительных органов. Точное количество эвакуированных не называется. Полиция устанавливает личности звонивших.

Сообщается, что сегодня в Челябинске было "заминировано" несколько зданий. В том числе — городская администрация.