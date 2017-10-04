Путин: Россию никакие неожиданности врасплох не застанут

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Путин: Россию никакие неожиданности врасплох не застанут

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Глава государства заверил, что страна готовится к освоению новых источников электроэнергии.

Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия готова к тому, чтобы переходить на другие источники энергии. Об этом глава государства сказал, выступая на международном форуме "Российская энергетическая неделя".

<p>Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости</p>

— Уверен, нашу страну, Россию, никакие неожиданности врасплох не застанут, — отметил он.

Владимир Путин пояснил, что Россия изучает возможность реализовывать проекты в водородной энергетике, имеет возможность развивать ветровую энергетику, тем более на Дальнем Востоке, где за счёт неё можно обеспечивать электричеством целые регионы.

— Мы готовимся к этому, — сказал президент.

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