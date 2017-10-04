"Вы думаете, мы будем на телеге ездить только?" Путин не исключил покупку Tesla

Такое заявление государства сделал в ходе выступления на форуме "Российская энергетическая неделя".

Президент РФ Владимир Путин не исключил, что когда-нибудь приобретёт Tesla. Об этом он заявил сегодня, выступая на международном форуме "Российская энергетическая неделя".

Глава государства отметил, что уже не раз сидел за рулём электрокаров отечественного производства, но также он знаком и с зарубежными автомобилями.

— Я ездил на машинах, мне показывали, давали прокатиться. Мне они нравятся. Они современные, быстрые, юркие, эффективные. Для городов это хороший транспорт, — сказал Путин.

На вопрос, сможет ли он когда-нибудь сесть за руль автомобиля производства Илона Маска, глава государства ответил утвердительно.

— Почему бы и нет. Мы открыты. Мы и покупаем и продаём, причём покупаем всё, что нам полезно, и продаём, что выгодно. Ничего здесь особенного нет. Что, вы думаете, мы будем на телеге ездить только? Мы уже давно на телеге ездим. Или на танках, — сказал он.