Ford решил сэкономить $14 миллиардов на своём производстве

Автопроизводитель также намерен сократить материальные издержки на 10 миллиардов долларов.

Автомобильный концерн Ford Motor Co. заявил о решении сократить расходы на 14 миллиардов долларов в течение следующих пяти лет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на генерального директора компании Джима Хакетта.

Отмечается, что автопроизводитель намерен сэкономить 10 миллиардов долларов на материальных издержках и ещё четыре миллиарда долларов на инженерных работах. При этом глава компании уточнил, что концерн планирует переключить фокус капитальных вложений с выпуска седанов и двигателей внутреннего сгорания на разработку грузовиков, электрокаров и гибридных автомобилей.

Ранее американская компания сообщила, что в развитие этого направления Ford Motor Co. собирается вложить 4,5 миллиарда долларов до 2020 года. А в середине июля стало известно, что концерн заинтересован в приобретении компании Lucid Motors Inc., которая специализируется на выпуске электромобилей.