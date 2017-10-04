Путин узнал о наличии атомной бомбы у КНДР от Ким Чен Ира ещё в 2001 году

Все эти годы Северная Корея продолжает жить в условиях санкций Запада и доказывать, что они не работают, считает президент.

Президент России Владимир Путин узнал о наличии атомной бомбы у КНДР ещё от корейского лидера Ким Чен Ира в начале 2000-х годов. Об этом рассказал сам российский лидер, выступая на форуме "Российская энергетическая неделя".

По словам Путина, с тех пор санкции Запада в отношении Пхеньяна только усиливались, но это не заставило руководство страны отказаться от ядерного вооружения, а, напротив, сподвигло разрабатывать всё более грозные его виды.

— Северная Корея — это небольшая страна, которая живёт в условиях санкций десятилетиями. И что? В 2001 году я по дороге в Японию был в Северной Корее и встречался с отцом нынешнего лидера. Он ещё тогда мне сказал, что у них есть атомная бомба, — рассказал Путин. — И даже больше того: он рассказал, что с помощью современных артиллерийских систем они могут достать до Сеула. Это было ещё тогда, в 2001-м. А сейчас вместо атомной бомбы у них водородная, а вместо простейших артиллерийских систем — ракеты средней дальности... Что изменилось (из-за санкций)? Разве это путь, который может решить проблему?