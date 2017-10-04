Путин: Преимущество РФ в том, что мы никогда и ни с кем не ведём двойной игры

Об этом глава государства сказал сегодня в ходе выступления на форуме "Российская энергетическая неделя".

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия всегда честна в отношениях со своими партнёрами и никогда не ведёт двойной игры. Об этом он сказал в ходе выступления на форуме "Российская энергетическая неделя".

— Наше преимущество заключается в том, что мы никогда и ни с кем не ведём двойной игры. Мы всегда честны в отношениях с нашими партнёрами. Мы открыто излагаем свою позицию, — сказал глава государства.

Он также подчеркнул, что у России есть огромное преимущество, потому что все её действия предсказуемы, в отличие от многих других стран. Именно это, по мнению главы государства, а не военный потенциал, и привлекает партнёров к развитию отношений.