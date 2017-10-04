Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про израильскую армию, отвечая на вопрос о своём наследии как президента РФ в ходе форума "Российская энергетическая неделя".
— Молодого солдата спрашивают: "Вот если на тебя идут 20 террористов, что ты будешь делать?" —Возьму "Узи" и буду стрелять". — "А если на тебя идут танки?" — "Я возьму гранатомёт, буду защищаться". — "Молодец. А если на тебя самолёты летят, и танки идут, и ещё террористы наступают?" Он говорит: "Господин генерал, а что, я один воюю в нашей армии?"
Президент РФ Владимир Путин
Президент пояснил, что этим анекдотом хотел узнать, почему только ему задают вопросы на форуме.
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