Учёные рассказали, как чёрный чай поможет избавиться от лишнего веса

Похудеть можно, если употреблять много напитка, не увлекаясь при этом сладостями и сахаром.

Учёные доказали, что употребление чёрного чая помогает избавиться от лишних килограммов за счёт улучшения работы микрофлоры кишечника. Результаты исследования были опубликованы в издании European Journal of Nutrition.

— Мы давно знали, что полифенолы, содержащиеся в зелёном чае, сильнее влияют на организм, чем аналогичные вещества в чёрном чае, так как они проникают в ткани и кровь человека. Оказалось, что чёрный чай может действовать на микрофлору кишечника, что само по себе способно улучшить здоровье людей и снизить их вес, — говорится в исследовании.

Сообщается, что полезные свойства чая проверили на мышах, которых предварительно откормили на высококалорийной пище. Учёные разделили грызунов на несколько групп и добавляли в корм некоторых экстракты зелёного и чёрного чая. По прошествии четырёх недель биологи обнаружили, что вес подопытных вернулся в норму.

Наряду с этим исследования показали, что напиток снижает риски разрыва стенок артерий, улучшает работу сердца и приводит в норму метаболизм глюкозы.

Учёные подчеркнули, что аналогичных эффектов можно добиться и для организма человека, если употреблять много чёрного чая, не увлекаясь при этом сладостями и сахаром.