Евросоюз уличил Amazon в неуплате 250 миллионов евро налогов

По мнению европейских властей, компания использовала схему ухода от платежей при помощи фиктивного главного офиса.

Европейский союз потребовал от американского интернет-магазина Amazon выплатить налоги в размере 250 миллионов евро. В ЕС считают, что корпорация намеренно занижала размеры фискальных платежей. Как сообщает ТАСС, об этом заявила еврокомиссар по конкуренции Маргрет Вестагер.

По её словам, Amazon использовала налоговые схемы в западноевропейском Люксембурге. Именно там зарегистрированы два главных в Европе офиса компании.

— На протяжении многих лет Люксембург предоставлял необоснованные льготы Amazon. В результате до трёх четвертей прибыли от продаж в Европе не облагались налогами, — сказала она.

Вестагер пояснила, какую именно налоговую схему использовала компания в стране. По её словам, из двух офисов один оказался фиктивным.

— Там не было ни помещений, ни служащих, ни деловой активности, — подметила она.

Именно туда представители Amazon выплачивали многомиллионные суммы за то, что использовали зарегистрированные на офис авторские права. В свою очередь, эти денежные суммы не облагались налогом.

По европейским законам, люксембургские налоговые власти должны в течение четырёх месяцев взыскать с корпорации недоимки. В Еврокомиссии подчеркнули, что данный случай — сигнал для всех компаний о том, что в Европе нужно платить налоги.

Изначально говорилось, что ответственным за инцидент мог быть председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Речь шла о годах, когда он занимал пост премьер-министра Люксембурга. Но его признали невиновным.

— Если вы посмотрите на любое наше дело, вы увидите, что мы пытаемся расследовать поведение страны-члена, а не установить ответственность конкретного человека. Речь идёт о конкуренции в Европе, — уточнила Маргрет Вестагер.