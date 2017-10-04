Путин ответил на вопрос об участии в выборах президента

Президент РФ Владимир Путин ещё не решил, будет ли он баллотироваться на выборах президента 2018 года. Об этом он заявил на форуме "Российская энергетическая неделя".
— Я ещё не решил не только, против кого я буду баллотироваться, я не решил, буду ли я баллотироваться вообще, — отметил президент.
Он добавил, что по закону это надо сделать в конце ноября — начале декабря.
— Думаю, что к этому времени основные претенденты об этом скажут, публично объявят и обнародуют свои предвыборные программы, — сказал Владимир Путин.
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