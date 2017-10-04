Путин отказался давать совет Трампу

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Путин отказался давать совет Трампу

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Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: ©РИА Новости/Михаил Климентьев

Президент РФ Владимир Путин отказался давать совет своему американскому коллеге Дональду Трампу. По мнению российского лидера, этим должны заниматься избиратели.

— Вы сами ему лучше посоветуйте как избиратель. Мне советуют мои избиратели, а президенту Соединённых Штатов пусть советуют — его, — сказал Путин, обращаясь к американскому журналисту в ходе форума "Российская энергетическая неделя".

Также глава государства напомнил, что виделся с Трампом всего лишь один раз, а также обсуждал с ним по телефону сирийскую проблематику и другие темы, представляющие взаимный интерес.

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