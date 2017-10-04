В УК могут ввести статью, предусматривающую ответственность за врачебные ошибки

Об этом сообщила журналистам сегодня официальный представитель СК Светлана Петренко.

Следственный комитет РФ предлагает внести изменения в Уголовный кодекс и ввести ответственность за преступления, совершённые медработниками. Об этом журналистам сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Так, по её словам, зачастую довольно сложно квалифицировать ятрогенные преступления — в основном они квалифицируются как причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения лицом своих обязанностей.

— Это достаточно общая формулировка, к тому же у следователя часто возникает сложный выбор между несколькими нормами уголовного закона, которые соответствовали бы совершённому деянию и наступившим последствиям, — подчеркнула она.

В связи с этим и предложено было ввести специальную норму, которая предусматривает ответственность за подобные преступления.