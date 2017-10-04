"А дети где?" Пользователей соцсетей удивила неухоженная могила Березовского

В соцсетях появился снимок могилы российского бизнесмена Бориса Березовского через четыре года после его смерти. Фото захоронения, находящегося на кладбище "Бруквуд" в английском графстве Суррей, выложил главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.
— Так выглядит могила Бориса Березовского через четыре года после его гибели, — написал журналист.
Скромный и даже неухоженный вид захоронения отметили пользователи соцсетей. Многие удивились, почему за могилой не следят многочисленные дети бизнесмена.
— Богатейший человек был, и вот результат, — написал один из комментаторов.
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