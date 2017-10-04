"А дети где?" Пользователей соцсетей удивила неухоженная могила Березовского

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"А дети где?" Пользователей соцсетей удивила неухоженная могила Березовского

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Российский олигарх был похоронен четыре года назад на кладбище "Бруквуд" в английском графстве Суррей — неподалёку от Лондона.

В соцсетях появился снимок могилы российского бизнесмена Бориса Березовского через четыре года после его смерти. Фото захоронения, находящегося на кладбище "Бруквуд" в английском графстве Суррей, выложил главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

— Так выглядит могила Бориса Березовского через четыре года после его гибели, — написал журналист.

Скромный и даже неухоженный вид захоронения отметили пользователи соцсетей. Многие удивились, почему за могилой не следят многочисленные дети бизнесмена.

— Богатейший человек был, и вот результат, — написал один из комментаторов.

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