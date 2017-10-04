Режиссёр "Терминатора" процитировал Путина на презентации шестой части фильма

Канадский и американский кинорежиссёр Джеймс Кэмерон процитировал слова президента РФ Владимира Путина. Это произошло в ходе презентации шестой части фильма "Терминатор".
Ведущий спросил об отношении режиссёра к распространению искусственного интеллекта. Тот ответил, что настроен скептически.
— Путин недавно сказал, что нация, которая доведёт до идеального состояния искусственный интеллект, достигнет мирового господства, — сказал кинорежиссёр. — Так что у всех есть оправдание, чтобы превратить искусственный интеллект в оружие. Сами делайте выводы из этого.
На самом деле слова Владимира Путина звучали так:
Искусственный интеллект — это будущее не только России, это будущее всего человечества. Здесь колоссальные возможности и трудно прогнозируемые сегодня угрозы. Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира
Владимир Путин
Глава государства коснулся темы искусственного интеллекта, выступая перед школьниками в Ярославле 1 сентября. По его мнению, такая технология таит в себе не только множество возможностей, но и опасности.
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск увидел в высказывании Владимира Путина зачатки третьей мировой войны.
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