Он вспомнил о словах по поводу важности изучения и развития искусственного интеллекта.

Канадский и американский кинорежиссёр Джеймс Кэмерон процитировал слова президента РФ Владимира Путина. Это произошло в ходе презентации шестой части фильма "Терминатор".

Ведущий спросил об отношении режиссёра к распространению искусственного интеллекта. Тот ответил, что настроен скептически.

— Путин недавно сказал, что нация, которая доведёт до идеального состояния искусственный интеллект, достигнет мирового господства, — сказал кинорежиссёр. — Так что у всех есть оправдание, чтобы превратить искусственный интеллект в оружие. Сами делайте выводы из этого.

На самом деле слова Владимира Путина звучали так:

Искусственный интеллект — это будущее не только России, это будущее всего человечества. Здесь колоссальные возможности и трудно прогнозируемые сегодня угрозы. Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира Владимир Путин

Глава государства коснулся темы искусственного интеллекта, выступая перед школьниками в Ярославле 1 сентября. По его мнению, такая технология таит в себе не только множество возможностей, но и опасности.

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск увидел в высказывании Владимира Путина зачатки третьей мировой войны.