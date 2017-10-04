Трое россиян погибли при крушении самолёта в Африке

В результате ЧП погибло десять членов экипажа, в том числе граждане Украины и Узбекистана.

В результате крушения самолёта Вооружённых сил Демократической Республики Конго погибли трое граждан России.

— Помимо граждан Украины и Узбекистана были трое россиян: второй пилот Игорь Морозов, бортинженер Борис Миронов и штурман Андрей Чеботарев. Они работали в ДРК по частным контрактам, — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова отметила, что в ближайшее время власти республики предоставят в Посольство России в Киншасе подробную информацию о погибших, после чего будут проведены все необходимые меры для опознания и отправки россиян на родину.

Представитель внешнеполитического ведомства также выразила соболезнования семьям жертв ЧП.

Ранее сообщалось, что самолёт Вооружённых сил Демократической Республики Конго потерпел крушение в аэропорту столицы страны — города Джорджа Табора. В результате происшествия погибло десять членов экипажа. Наиболее вероятной причиной аварии является техническая неисправность.