Захарова: МИД проверяет местонахождение якобы захваченных в Сирии россиян

Об этом официальный представитель ведомства заявила сегодня журналистам в ходе брифинга.

Министерство иностранных дел России и другие ведомства определяют гражданство и местонахождение якобы захваченных в Сирии россиян. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга.

— Выясняются причины нахождения этих людей на территории Сирии и обстоятельства похищения, — заявила она.

Однако эта работа осложнена тем, что на данный момент не заявлялось каких-либо требований для освобождения заложников, подчеркнула представитель ведомства.

Также Захарова отметила, что Россия тесно контактирует с сирийскими властями в связи со сложившейся ситуацией.

Напомним, ранее в Минобороны опровергли захват российских военных боевиками ИГИЛ*. В ведомстве заявили, что никаких инцидентов, связанных с пленением россиян, не было.

* Деятельность организации на территории РФ запрещена решением Верховного суда.