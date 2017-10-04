В Турции свыше 30 человек получили пожизненные сроки за покушение на Эрдогана

В ночь на 16 июля 2016 года мятежники атаковали отель в Мармарисе, где отдыхал турецкий лидер. Однако к тому времени он уже успел покинуть гостиницу.

34 человека были приговорены к четырем пожизненным срокам заключения за подготовку покушения на президента Турции Реджепа Эрдогана во время попытки государственного переворота в июле прошлого года. Такой вердикт сегодня вынес суд по особо тяжким преступлениям в провинции Мугла.

Всего по данному делу проходили 47 человек, включая оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена. Именно его турецкие власти считают как главным организатором покушения на Эрдогана, так и вдохновителем попытки госпереворота.

Ещё три человека проходят по данному обвинению и были объявлены в международный розыск. Сам Гюлен уже больше 20 лет проживает в США. Турция безуспешно добивается его экстрадиции.