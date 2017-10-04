Актёр Пашинин рассказал о своём участии в секретной операции в Донбассе

По словам артиста, летом вступившего в Украинскую добровольческую армию, эта операция станет первой за время его службы.

Российский актёр Анатолий Пашинин, воюющий в Донбассе на стороне украинских силовиков, рассказал о своём участии в разработке секретной операции изданию "Обозреватель".

— Мои обязанности в батальоне? Действительно, я всё не могу сказать. Сейчас я принимаю участие в разработке операции, которая секретна, как не знаю что, — заявил артист в интервью.

Он добавил, что это его первая операция.

— ... До этого я стоял на позициях и привыкал к "нулю". Что такое быть под обстрелами, что такое ДРГ, что такое перемещение, — рассказал актёр.

Напомним, Анатолий Пашинин летом вступил в восьмой батальон Украинской добровольческой армии, который создан на базе группировки "Правый сектор"*. Ранее в ряде украинских СМИ появилась информация о гибели артиста, однако позднее её опровергли мать Пашинина и сам артист.

* Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.