Актёр Пашинин рассказал о своём участии в секретной операции в Донбассе

Российский актёр Анатолий Пашинин, воюющий в Донбассе на стороне украинских силовиков, рассказал о своём участии в разработке секретной операции изданию "Обозреватель".
— Мои обязанности в батальоне? Действительно, я всё не могу сказать. Сейчас я принимаю участие в разработке операции, которая секретна, как не знаю что, — заявил артист в интервью.
Он добавил, что это его первая операция.
— ... До этого я стоял на позициях и привыкал к "нулю". Что такое быть под обстрелами, что такое ДРГ, что такое перемещение, — рассказал актёр.
Напомним, Анатолий Пашинин летом вступил в восьмой батальон Украинской добровольческой армии, который создан на базе группировки "Правый сектор"*. Ранее в ряде украинских СМИ появилась информация о гибели артиста, однако позднее её опровергли мать Пашинина и сам артист.
* Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.
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