В Челябинске из-за предупреждений о бомбе эвакуировали почти сотню организаций

Одним из первых было "заминировано" правительство региона. Затем последовали школы, редакции и не только.

В Челябинске и Челябинской области сегодня массово эвакуируют организации. Число таких случаев уже превысило 80. Официальная причина — сообщения о минировании объектов.

Один из первых звонков поступил в правительство региона. Об этом рассказали в пресс-службе администрации.

— Решением руководства все сотрудники во избежание последствий были отпущены по домам. Здесь остаются только руководители подразделений. На площадке работают силовики, вы видите, что здесь машины скорой помощи, — отметили там.

Среди эвакуированных организаций значатся учебные заведения, челябинская и копейская мэрии, редакции СМИ, загс Советского района и многие другие.