В Москве объявлено штормовое предупреждение

Остаток недели будет дождливым. До понедельника может выпасть до 40% месячной нормы осадков.

В столичном метеобюро предупредили, что в Москве ожидается резкое ухудшение погоды. Сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду будет сопровождаться дождём.

Ожидается, что дождливая погода сохранится в столице до конца недели. Объём осадков может достичь 40% месячной нормы, которая в октябре составляет 59 мм. Сильнее всего дожди ожидаются в четверг и пятницу.

Температура сегодня днём не превысит 10 градусов, а затем до воскресенья повысится на один градус. Атмосферное давление через два дня упадёт до 735 мм рт.ст.