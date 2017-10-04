В Москве объявлено штормовое предупреждение

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В Москве объявлено штормовое предупреждение

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Фото: ©РИА Новости/Наталья Селиверстова

Остаток недели будет дождливым. До понедельника может выпасть до 40% месячной нормы осадков.

В столичном метеобюро предупредили, что в Москве ожидается резкое ухудшение погоды. Сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду будет сопровождаться дождём.

Ожидается, что дождливая погода сохранится в столице до конца недели. Объём осадков может достичь 40% месячной нормы, которая в октябре составляет 59 мм. Сильнее всего дожди ожидаются в четверг и пятницу.

Температура сегодня днём не превысит 10 градусов, а затем до воскресенья повысится на один градус. Атмосферное давление через два дня упадёт до 735 мм рт.ст.

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