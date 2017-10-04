СК возбудил дело по факту убийства женщины в Битцевском парке

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СК возбудил дело по факту убийства женщины в Битцевском парке

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Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

По факту обнаружения тела женщины с многочисленными ножевыми ранениями в Битцевском лесопарке возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Москве.

— По версии следствия, на территории Битцевского лесопарка вблизи улицы Миклухо-Маклая в городе Москве местные жители обнаружили тело женщины 1980 года рождения с множественными ножевыми ранениями, — говорится в комментарии ведомства.

Следователи и криминалисты продолжают работу на месте обнаружения убитой.

Лайф ранее писал, что перед этим в Битцевском парке также было обнаружено расчленённое тело женщины.

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