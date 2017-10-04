МИД РФ проверит законопроект о реинтеграции Донбасса на соответствие "Минску–2"

Согласно тексту документа, Киев считает неподконтрольные районы Донецкой и Луганской областей "временно оккупированными Российской Федерацией", а Россия официально называется страной-агрессором.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала законопроект о реинтеграции Донбасса, внесённый в Верховную раду украинским президентом Петром Порошенко. По её словам, документ необходимо проверить на соответствие минским соглашениям, а уже после этого российская сторона сможет вынести ему свою оценку.

— Наши эксперты должны будут изучить его на предмет соответствия минским договорённостям...Все соответствующие документы, которые касаются будущего Донбасса, Донецка и Луганска, должны соотноситься с минскими договорённостями, — указала она.

Напомним, в украинском законопроекте о реинтеграции Донбасса Россия впервые представлена как "страна-агрессор". В нём также прописано, что неподконтрольные Киеву районы Донбасса "временно оккупированы Российской Федерацией".