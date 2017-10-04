В Минобороны назвали главное препятствие для разгрома ИГИЛ

Это поддержка боевиков со стороны США. И Россия готова принять меры, чтобы не допустить повторения недавних атак со стороны террористов.

Поддержка, которую террористам ИГИЛ* оказывают из США, является главным препятствием для разгрома этой группировки в Сирии. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

— Основным препятствием для завершения разгрома ИГИЛ в Сирии является не боеспособность террористов, а поддержка и заигрывание с ними американских коллег, — сказал он.

Он отметил, что успехи правительственных войск Сирии российских ВКС не входят в планы Вашингтона. А также напомнил, что атаки террористов 28 сентября были совершены из зоны, подконтрольной военным США.

300 боевиков ИГИЛ на внедорожниках уверенно обходили скрытые посты сирийских войск, "имея на руках совершенно точные координаты, которые можно получить только благодаря воздушной разведке, обработанной специалистами, а затем заботливо переданные для осуществления диверсионно-террористических акций". Другая группа в это время совершила несколько скоординированных атак на посты армии САР у стратегических объектов.

— Перечисленные атаки террористов объединяет только одно: все они осуществлялись из 50-километровой зоны вокруг населённого пункта Эт-Танф на сирийско-иорданской границе. Той самой, где расположена "военная миссия США" и куда в буквальном смысле даже на пушечный выстрел американцы не подпускали подразделения сирийских войск, преследующих террористов, — добавил Конашенков.

Он предупредил, что если в США считают это непредвиденными случайностями, то российские ВКС "готовы приступить к полному уничтожению всех подобных "случайностей" в подконтрольной им зоне".

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.