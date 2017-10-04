Российский McDonald's будет закупать бекон и картофель у местных производителей

В следующем году российский филиал американской сети "Макдоналдс" будет закупать бекон и картофель только у российских поставщиков. Об этом сообщил гендиректор компании в России Алексей Семенов.
— Со следующей недели мы получаем первые поставки российского бекона, — сообщил Семенов.
По его словам, в планах компании полностью перейти "на отечественного производителя" бекона уже в первом квартале 2018 года. Осуществлять поставки будет российская компания "Мар Руссия". Тогда же придут первые партии российского картофеля, который к концу года полностью заменит импортный.
- Популярные
- По времени