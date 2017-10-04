Расстрелявший 9 человек под Тверью пожаловался на слишком суровый приговор

Приговорённый к пожизненному лишению свободы за убийство девяти человек в Тверской области Сергей Егоров назвал назначенное ему наказание чрезмерно суровым. Об этом сообщается на сайте Тверского областного суда.

Отмечается, что преступник написал апелляционную жалобу, в которой указал, что судебно-психиатрическая экспертиза в отношении него проведена неполно, а приговор чрезмерно суров и подлежит изменению с назначением ему наказания в виде лишения свободы, но не пожизненно.

По мнению Егорова, в деле имеются обстоятельства, которые могут смягчить его вину: противоправное поведение потерпевших, явка с повинной, а также сотрудничество с правоохранителями.

Отметим, что Тверского стрелка ранее приговорили к пожизненному заключению.

Как ранее сообщал Лайф, массовое убийство девяти человек произошло в начале июня в дачном кооперативе "50 лет Октября" в посёлке Редкино Конаковского района.