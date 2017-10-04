Семья Писториуса намерена подать в суд на создателей фильма о жизни легкоатлета

Брат паралимпийца утверждает, что картина снята с вопиющим пренебрежением не только к семье спортсмена, но и погибшей.

Семья шестикратного чемпиона Паралимпиады Оскара Писториуса, приговорённого к шестилетнему тюремному сроку за убийство невесты, заявила о намерении подать в суд на создателей фильма о спортсмене. Об этом сообщает портал Inside the Games.

Кинокартина "Оскар Писториус: Убийца, бегущий по лезвию" (Oscar Pistorius: Blade Runner Killer) посвящена трагическим событиям, произошедшим 14 февраля 2013 года, когда мужчина застрелил свою подругу, 28-летнюю модель Риву Стинкамп.

— Фильм сделан с вопиющим пренебрежением к семьям Писториуса и Стинкамп и к самим Оскару и Риве. Ни Оскар, ни защита, ни семья не были привлечены к производству картины, — заявил брат Оскара Карл Писториус. — Она не является истинным отражением того, что произошло в трагический день, и последующего судебного разбирательства. Фильм представляет лишь позицию обвинительной стороны.

Несмотря на утверждение создателей фильма, что картина снята с точки зрения Стинкамп и её матери, Таня Коэн, адвокат семьи жертвы, заявила, что представители съёмочной группы не обращались к ним, а Барри, отец Ривы, и вовсе был шокирован, когда узнал о фильме.

Напомним, спортсмен из ЮАР Оскар Писториус застрелил Риву Стинкамп 14 февраля 2013 года — в День всех влюблённых. Сторона защиты настаивала на версии, что кумир миллионов принял её за грабителя. Однако прокуратура добилась признания Писториуса в умышленном совершении убийства. В июле 2016 года он был приговорён к шести годам заключения.