Теперь во "ВКонтакте" можно попросить денег

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Теперь во "ВКонтакте" можно попросить денег

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Фото © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Новая функция будет доступна как для пользователей, так и для сообществ. Ранее в диалогах можно было только отправить средства.

В социальной сети "ВКонтакте" появилась новая функция, позволяющая запрашивать денежный перевод у других пользователей. Ранее в диалогах можно было только отправить средства. Новая функция доступна как для пользователей, так и для сообществ.

Кроме того, на мобильных устройствах будет доступна функция автоматических последующих переводов на нужную банковскую карту.

Отправить средства теперь также станет проще: создать перевод можно через пункт меню, доступный под главной фотографией пользователя или сообщества.

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