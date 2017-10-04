Воронежский медик пообещал повеситься, если обманет Елену Летучую

Ведущая программы "Ревизорро" наведалась в больницу, где нашла неубранный туалет, грязное постельное бельё и тараканов.

Елена Летучая во время недавнего посещения Воронежа с марстер-классом наведалась в местную больницу. Позвала её туда поклонница, которая побывала в медицинском учреждении и в красках описала плачевное его состояние. Как сообщает "Лента.ру", в городской больнице № 2 Летучая нашла неубранные туалеты и тараканов.

— Туалеты убирают регулярно. Поймите, тут студенты ходят толпами, а у нас всего одна санитарка, — оправдывалась сотрудница.

В одной из палат Елена Летучая нашла жёлтый от физиологических жидкостей матрас. В другой оказался текущий и грязный потолок.

Исполняющий обязанности главврача Сергей Токарев заявил, что ранее тараканов в туалетах не находил, но пообещал со всем разобраться. На вопрос Летучей, "сдержит ли он слово", заверил, что сделает это.

— Ну я тогда не знаю — повешусь, — предложил он выход в ином случае.

Ранее сообщалось, что россияне в соцсетях просят узаконить "Ревизорро".