Белых заявил, что в его камере был замучен советский командарм

Экс-губернатор находится под стражей уже больше года, его обвиняют в нескольких эпизодах, связанных с получением взятки.

Бывший глава Кировской области Никита Белых, обвиняемый в коррупции, заявил, что содержится в камере СИЗО "Лефортово", где был "замучен командарм Уборевич". По его словам, подобное совпадение помогло ему повысить уровень знаний о репрессивной системе в России.

— В моей камере был замучен Уборевич. Я теперь много знаю об этом, хоть раньше написал монографию по истории ГУЛАГа, — поделился экс-губернатор.

Белых также пожаловался на плохое самочувствие и отметил, что единственное комфортное положение для него — лёжа. Однако на судью излияния обвиняемого впечатления не произвели.

Иероним Уборевич в 1937 году был назначен командующим войсками Среднеазиатского военного округа, но арестован по дороге в Москву. После применения пыток Уборевич признал вину в организации "военно-фашистского заговора" и был расстрелян. В 1957 году советский командарм был реабилитирован посмертно.

Напомним, экс-губернатор Кировской области Никита Белых обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Бывшего чиновника задержали при вручении 150 тысяч евро в одном из ресторанов столицы в июне 2016 года.