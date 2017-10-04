В Германии начали продавать "Пельмени путинские"

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В Германии начали продавать "Пельмени путинские"

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Президент РФ Владимир Путин. Фото © РИА Новости/Сергей Гунеев

На этикетке продукта изображена Спасская башня Кремля. Упаковка слепленных вручную пельменей стоит 4,39 евро.

В магазинах Германии появились "Пельмени путинские". Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что произведён продукт в Латвии, передаёт Sputnik Латвия.

— "Пельмени путинские" продаются в Германии. Где сделаны? Конечно, в Латвии!— написал один из пользователей "твиттера".

На этикетке продукта изображена Спасская башня Кремля. Как следует из описания, "Путинские пельмени" слеплены вручную, одна упаковка стоит 4,39 евро.

Это далеко не первый случай, когда балтийских производителей уличают в "российской" или "советской" пропаганде. Летом настоящим скандалом обернулся изготовленный на одном из предприятий Литвы "Советский пломбир".

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