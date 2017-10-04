В Германии начали продавать "Пельмени путинские"

В магазинах Германии появились "Пельмени путинские". Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что произведён продукт в Латвии, передаёт Sputnik Латвия.
— "Пельмени путинские" продаются в Германии. Где сделаны? Конечно, в Латвии!— написал один из пользователей "твиттера".
Vācijā pārdod Putina pelmeņus. Kur ražoti? Protams, Latvijā pic.twitter.com/ay7oooEfqY— sretlaV (@valtersb) 2 октября 2017 г.
На этикетке продукта изображена Спасская башня Кремля. Как следует из описания, "Путинские пельмени" слеплены вручную, одна упаковка стоит 4,39 евро.
Это далеко не первый случай, когда балтийских производителей уличают в "российской" или "советской" пропаганде. Летом настоящим скандалом обернулся изготовленный на одном из предприятий Литвы "Советский пломбир".
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