"Короля Instagram" осудили за трусость во время бойни в Лас-Вегасе

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"Короля Instagram" осудили за трусость во время бойни в Лас-Вегасе

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Поклонники были разочарованы поступком миллионера, который сбежал с места трагедии.

Американский миллионер Дэн Билзелян, который называет себя королём "Инстаграма", разочаровал своих фанатов видеороликом с места расстрела в Лас-Вегасе. Об этом пишет The Independent.

Так, мужчина выложил в соцсеть видео, на котором бежит с места бойни и комментирует происходящее. Ролик вызвал бурю недовольства среди поклонников Билзеляна, так как миллионер любил похвастаться своей смелостью.

Because this is America

Публикация от Dan Bilzerian (@danbilzerian)

Но сам Билзелян утверждает, что спешил за своим оружием, чтобы суметь оказать сопротивление стрелку. Однако, когда он вернулся на место происшествия, преступник был уже мёртв.

Missed my babies

Публикация от Dan Bilzerian (@danbilzerian)

— Больше всего на свете я боюсь того, что, если кто-нибудь вломится ко мне в дом, я не смогу решить, из какой пушки в него стрелять, — хорохорился миллионер в "Инстаграме".

Напомним, трагедия в Лас-Вегасе произошла 1 октября. 64-летний Стивен Пэддок расстрелял 59 человек из окна своего номера в отеле Mandalay Bay. По последним данным, ещё более 500 человек получили травмы различной степени тяжести.

I think I got it...

Публикация от Dan Bilzerian (@danbilzerian)

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