"Короля Instagram" осудили за трусость во время бойни в Лас-Вегасе

Поклонники были разочарованы поступком миллионера, который сбежал с места трагедии.

Американский миллионер Дэн Билзелян, который называет себя королём "Инстаграма", разочаровал своих фанатов видеороликом с места расстрела в Лас-Вегасе. Об этом пишет The Independent.

Так, мужчина выложил в соцсеть видео, на котором бежит с места бойни и комментирует происходящее. Ролик вызвал бурю недовольства среди поклонников Билзеляна, так как миллионер любил похвастаться своей смелостью.

Because this is America Публикация от Dan Bilzerian (@danbilzerian) Май 1 2016 в 9:52 PDT

Но сам Билзелян утверждает, что спешил за своим оружием, чтобы суметь оказать сопротивление стрелку. Однако, когда он вернулся на место происшествия, преступник был уже мёртв.

Missed my babies Публикация от Dan Bilzerian (@danbilzerian) Апр 24 2016 в 2:22 PDT

— Больше всего на свете я боюсь того, что, если кто-нибудь вломится ко мне в дом, я не смогу решить, из какой пушки в него стрелять, — хорохорился миллионер в "Инстаграме".

Публикация от Dan Bilzerian (@danbilzerian) Июл 20 2017 в 4:04 PDT

Напомним, трагедия в Лас-Вегасе произошла 1 октября. 64-летний Стивен Пэддок расстрелял 59 человек из окна своего номера в отеле Mandalay Bay. По последним данным, ещё более 500 человек получили травмы различной степени тяжести.