Сам себе стоматолог. Дантист из ХМАО удалил свой зуб мудрости, сняв всё на видео

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Сам себе стоматолог. Дантист из ХМАО удалил свой зуб мудрости, сняв всё на видео

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Ролик с удалением быстро завирусился и сделал из стоматолога настоящего героя соцсетей.

Необычное видео выложил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" Рустам Яхьяев, стоматолог из Сургута. Он заснял на камеру процесс удаления зуба мудрости самому себе. В своём кабинете он вкалывает себе анестезию, обрабатывает рот и аккуратно вырывает зуб.

Ролик быстро завирусился и даже сделал русского врача героем американского портала "Рэддит". Комментарии в большинстве восторженные.

"Ну конечно, он же русский", "Не знаю, почему, но то, как его зуб выпрыгнул у него изо рта, заставило меня прикрыть рот", " У меня аж зубы заболели", — писали наперебой пользователи соцсетей.

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