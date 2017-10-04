"Девочки, соблюдайте очередь!" Москвички рванули на приём к "голому депутату"

В соцсетях появились откровенные фото районного депутата. Столичные жители разделились на два лагеря: одни осуждают мужчину, другие — поддерживают и защищают.

Жителей московского Нагорного района заинтересовали излишне откровенные, как посчитали многие, фотографии муниципального депутата и адвоката Олега Сухова. В "Фейсбуке" опубликовали снимки, на которых полуобнажённый юрист позирует с розами.

Образ мужчины на фото вызвал массу комментариев со стороны пользователей Сети. Люди разделились на два лагеря. Первому всё нравится, девушки даже собираются записаться к депутату на приём, второй возмущён.

Как выяснилось, фотографии были сделаны в 2015 году, когда мужчина ещё не был муниципальным депутатом. Снимки предназначались для личного пользования.