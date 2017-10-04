Цыганские биткоины в Обнинске стали поводом для полицейской проверки

Ранее сообщалось, что мошенники продали доверчивому местному жителю две фальшивые монеты.

Полиция города Обнинска Калужской области проверяет информацию о продаже поддельных биткоинов около одного из городских универмагов. Об этом сообщает УМВД по области.

— По данному факту в УМВД России по Калужской области заявлений от граждан не поступало, — говорится на сайте управления. — Отделом МВД России по г. Обнинску назначено проведение полицейской проверки, по итогам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

В правоохранительных органах уточнили, что поводом для расследования стала появившаяся в ряде интернет-изданий и СМИ информация о продаже криптовалюты.

Ранее пользователи соцсетей пожаловалась на "интеллигентного вида цыган", торгующих поддельными биткоинами. Согласно сообщению, аферисты продали жителю города Обнинска две фальшивые монеты за тысячу рублей.