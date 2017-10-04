Генпрокуратура Украины объявила в розыск двух замов Шойгу

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Генпрокуратура Украины объявила в розыск двух замов Шойгу

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Фото: ©РИА Новости/Михаил Климентьев

Российских чиновников обвиняют в том, что в феврале-марте 2014 года они якобы "совершили умышленные действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины".

Генпрокуратура Украины утвердила обвинительные заключения и объявила в розыск двух заместителей министра обороны России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Николая Панкова и Дмитрия Булгакова в Киеве обвиняют в том, что в феврале-марте 2014 года они якобы "совершили умышленные действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины". Аналогичные претензии у украинского правосудия имеются и в отношении заместителя главнокомандующего российским ВМФ Александра Федотенкова.

— Каждый из них объявлен в розыск, судом предоставлено разрешение на их задержание и доставку в суд для решения вопроса о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, — заявили в Генпрокуратуре.

Напомним, что в конце сентября главная военная прокуратура Украины даже вызвала российских чиновников на допрос.

Ранее по подозрению в "подрыве основ национальной безопасности" Незалежной Киев пытался допросить главу Крыма Сергея Аксёнова, экс-прокурора Наталью Поклонскую и командующего Черноморским флотом РФ Александра Витко.

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