На Кубани завели дело против мужчины, избившего ребёнка на детской площадке

Таким образом местный житель решил отомстить мальчику, который обидел его пасынка.

В Краснодаре возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины, который избил ребёнка. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

Как отметили в ведомстве, ЧП произошло в воскресенье, 1 октября, на детской площадке на улице Гидростроителей. Двое мальчиков поссорились, и в результате один из них ударил другого по голове. Ребёнок ушёл домой и рассказал о случившемся своему отчиму. Мужчина вернулся вместе с пасынком на площадку и избил обидчика.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства данного происшествия. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате ход проведения данного расследования.