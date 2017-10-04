СМИ узнали, что Джабраилову предъявлено обвинение в хулиганстве

Теперь российскому миллиардеру грозит до пяти лет лишения свободы. Решение по уголовному делу может быть принято уже в ноябре.

Российскому бизнесмену и миллиардеру Умару Джабраилову предъявлено обвинение по статье "Хулиганство" в связи с устроенной им стрельбой в номере отеля Four Seasons в конце августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, бизнесмен обвиняется в "хулиганстве, совершённом с применением оружия". Теперь Джабраилову грозит до пяти лет лишения свободы.

Источник агентства сообщает, что в ближайшее время бизнесмен снова будет вызван на допрос, в ходе которого ему может быть предъявлено окончательное обвинение. При этом уголовное дело в отношении миллиардера может быть закрыто уже в ноябре, пишет издание.

Как уже сообщал Лайф, 29 августа Умар Джабраилов, находясь в номере отеля Four Seasons, несколько раз выстрелил в потолок и пол. Позднее свои действия он объяснил проблемами с нервной системой и последствиями контузии.