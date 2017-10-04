Мадуро назвал экстраординарной встречу с Путиным

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал экстраординарной встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Своими впечатлениями политик поделился в "Твиттере".
Extraordinaria reunión de trabajo con el Presidente Vladimir Putin, fortaleciendo los lazos de cooperación https://t.co/96iBpSXZio— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 4 октября 2017 г.
— Экстраординарная рабочая встреча с президентом Владимиром Путиным, укрепляющая связи сотрудничества, — написал в микроблоге Мадуро.
Встреча глав государств состоялась в рамках форума "Российская энергетическая неделя". На следующих запланированных переговорах лидеры намерены обсудить реструктуризацию долга Венесуэлы перед РФ.
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