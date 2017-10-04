Мадуро назвал экстраординарной встречу с Путиным

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Мадуро назвал экстраординарной встречу с Путиным

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Президент Венесуэла Николас Мадуро. Фото © РИА Новости/Алексей Куденко

В Москве лидеры договорились обсудить реструктуризацию долга Венесуэлы перед Россией.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал экстраординарной встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Своими впечатлениями политик поделился в "Твиттере".

— Экстраординарная рабочая встреча с президентом Владимиром Путиным, укрепляющая связи сотрудничества, — написал в микроблоге Мадуро.

Встреча глав государств состоялась в рамках форума "Российская энергетическая неделя". На следующих запланированных переговорах лидеры намерены обсудить реструктуризацию долга Венесуэлы перед РФ.

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