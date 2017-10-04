Москвичам грозят девятибалльные пробки из-за дождя

Движение уже затруднено на Третьем транспортном кольце и МКАД, Варшавском шоссе, Кутузовском проспекте, шоссе Энтузиастов и в центре.

Вечером четвёртого октября москвичи могут застрять в девятибалльных пробках в разных частях города. Виной всему неблагоприятные погодные условия, а именно сильный дождь. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

— Неблагоприятные погодные условия в вечерний час пик могут привести к ухудшению дорожной обстановки в Москве, а также к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий, — сказано в сообщении пресс-службы, — из-за дождя и ограниченной видимости загруженность столичных дорог может достичь девяти баллов.

Сейчас загруженность дорог оценивается в восемь баллов. Сильнее всего движение затруднено на МКАД, Варшавском шоссе, Третьем транспортном кольце, шоссе Энтузиастов, Кутузовском проспекте и в центре города.

ЦОДД призвал водителей быть внимательнее и аккуратнее на дорогах, помнить о правилах дорожного движения, соблюдать дистанцию и не делать необоснованных манёвров. Помимо этого, владельцам автомобилей советуют временно перейти на общественный транспорт.

Также в серьёзных пробках из-за дождя встал Санкт-Петербург.